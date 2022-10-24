Kızının öldürüldüğünü iddia eden baba beraat eden şahsın cezalandırılmasını istiyor   

Elazığ’da başından silahla vurulmuş halde bulunan kızının intihar etmediğini, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia eden acılı baba, 25 yıl ceza yiyen ardından bölge mahkemesi tarafından hakkında beraat kararı verilen şahsın cezalandırılması istediğini söyledi.

Olay, 28 Ağustos 2021 tarihinde Yazıkonak Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba evinde bulunan 22 yaşındaki Bahar Turğut ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bahar Turğut’ın annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Anne, kızının isteği üzerine odadan dışarı çıktı ve ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu. Turğut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen M.O.’ya 25 yıl hapis cezası verildi. Ardından dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. Burada ise M.O.'nun beraatına karar verildi. Karar sonrasında Turğut ailesi büyük şok yaşadı. Adalete güvendiğini fakat kararın doğru olmadığını dile getiren baba Mehmet Ali Turğut, bir üst mahkemeye başvuracağını söyledi. Göz yaşları içerisinde kızının intihar etmediğini aktaran baba Turğut, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Olayın geçen sene olduğunu belirten Mehmet Ali Turğut, “Bir cuma günüydü ve ben çay ocağının önünde oturuyordum. Bizim hanım koşarak geldi dedi çocuk intihar etti. Eve koşarak gittim ve kızım kanlar içerisinde yatıyordu. Baktım kocası da başının ucunda salavatını getir diyordu. Ondan sonra kızımızı hastaneye kaldırdık ve müdahale ettiler fakat kurtaramadılar. Daha sonra dini nikahlı eşini tutukladılar. Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi ilk olarak müebbet verdi ve iyi halden dolayı 25 yıla düşürdü. Dava Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gitti. Orada da şahsın tahliyesi ve beratına karar verildi. Tüm denetimleri bile kaldırıldı. Ben adalete güveniyorum da burada bir yanlışlık var. Türk adaleti kimseye haksızlık yapmaz” dedi.

“DEVLETTEN BAŞKA SIĞINACAK KİMSEMİZ YOK”

Yargıtay’a başvuracağını aktaran Turğut, “Olay cinayettir. Olayda, azmettirme, cinayet vardır. Çocuğum benden daha erkeksiydi. Bu yüzde 90 cinayettir. Ben öleceğimi biliyorum, kızımın intihar edeceğine inanmıyorum. Kızım cinayete kurban gitti. Ben devletten hakkımı aramasını istiyorum. Aklım almıyor. Burada 25 yıl ceza yiyor. Diyarbakır’da bunun her şeyi kalkıyor. Kökten dosyayı silip atıyor. Ben bundan hiçbir şey anlamadım. Adalet Bakanlığından bunu araştırmasını istiyorum. Bir Allah’ım bir de devlet kaldı. Ben kimden yardım isteyeyim. Çocuğum boşu boşuna mı gitti. Devletten başka sığınacak kimsemiz yok. Ne yaparsa onlar yapar. İyisini de onlar yapar kötüsünü de onlar yapar. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Şahsın cezalandırılmasını istiyorum. Benim kızım boşuna ölmüş olmasın. Yarın suç makinesi başkasının çocuğunu vuracak” diye konuştu.