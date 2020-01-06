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Giriş Tarihi : 06-01-2020 10:10

Kız yurdunda kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kız Öğrenci Yurdunda kalan bazı öğrenciler sabaha karşı rahatsızlandı.

Kız yurdunda kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir yurtta kalan 34 üniversite öğrencisi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası 30'unun  taburcu edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda sabaha karşı bazı öğrenciler rahatsızlandı. Yurt yönetimi tarafından çağrılan ambulanslarla, 34 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerden  30'u taburcu edildi. 4 öğrencinin müşahede altında bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öğrencilerin farklı farklı gıdalar alması nedeniyle, gıda zehirlenmesi şüphesinin olmadığı, enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.

ETİKETLER: elazığ kız yurdu elazığ yurt
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