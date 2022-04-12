Elazığ'da ilk defa kitap müzayedesi gerçekleştirilecek.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ İl Özel İdaresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Ticaret Sanayi Odası, Elazığ Turizm Derneği, Telmih Dergisi ortaklığında Elazığ tarihinde ilk defa bir kitap müzayedesi gerçekleştirilecek. Elazığ Turizm Derneği öncülüğünde çalışmalara başlanan kitap müzayedesi hazırlıklarında sona gelindi. Tertip komitesi adına Elazığ Turizm Derneği Başkanı Ahmet Bulut müzayede kültürü hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut, "Projemizin temel amacı hem bir kültürün nasıl icra edildiğini göstermek hem de elde edilen gelirle bir okulumuza zamanın şartlarına uygun bir kitaplık oluşturmak. Faaliyetimiz tamamıyla kamu yararına yapılmakta olup hiçbir kar amacı gütmemektedir. Bu etkinlik için şehrimizin tam orta noktası diyeceğimiz Elazığ Belediyesi himayesinde olan Millet Bahçesi, Millet Kütüphanesini tercih ettik. Bu güzide alan ilk defa bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu projeyle birçok ilki gerçekleşmiş oluyoruz. Faaliyetin amacı kitaba olan ilgiyi artırmak ve okumayı teşvik etmek, halkımızı kitapla buluşturmak, daha fazla insanın kitaplara ulaşmasını sağlamak ve elinde kitap bulunup bunları değerlendirmek isteyenlerle okuyucuları buluşturmaktır. Okunmuş, kenarda kalan değerli kitapların değerlendirilmesi sağlamak. Bizler bu güzide etkinlik için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu projede bizlere kültürel olarak katkıda bulunan Elazığ halkına canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.