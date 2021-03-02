‘Kısıtlamaların esnetilmesi esnafı rahatlatacak’

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi esnafı rahatlatacağını ifade etti.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına bu süreçte çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ulaş; “Dün akşam tüm esnaflarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dört gözle bekliyordu. Cumhurbaşkanımız çok şükür esnafımıza ve vatandaşlarımıza müjdeyi verdi”.

“SÜREÇTEN TÜM ESNAFLARIMIZ ETKİLENDİ”

Pandemi kısıtlamaları tüm esnafları etkilediğini ifade eden Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Geçen yıl Mart ayı itibariyle tüm Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını tüm esnafları ve vatandaşlarımızı etkiledi. İnşaAllah kısa sürede virüs tamamen ortadan kalkar ve vatandaşlarımız eski yaşantısına döner. Esnaflarımızın işletmelerinin açılması ile hayat normale dönecek”

“HAFTA SONU KISITLAMASI KALKMASI GİYİM SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRECEK”

Başkan Mitat Ulaş; “ Dün açıklanan yeni kararlarla ilimizde hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte bizim sektörümüz olan giyim sektöründe hareketlenme olacak. Vatandaşlarımız, kısıtlama nedeniyle hafta sonları alışveriş yapamıyordu. Hafta içi çalışan vatandaşlarımız alışveriş yapamıyordu. kısıtlamaların kalkması nedeniyle vatandaşlarımız pandemi kurallarına uyarak rahatlıkla alışveriş yapacak”

“ÖĞRENCİLERİMİZ OKULLARINA KAVUŞTU”

Bugün itibariyle öğrencilerin okullarına kavuştuğunu dile getiren Başkan Ulaş; “Uzun süredir evlatlarımız okullarından uzak kalmıştı. Çok şükür öğrencilerimiz özledikleri okullarına bugün kavuştu. Okulların açılması esnaflarımızın işlerine de olumlu yansıyacak. Öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum”

BAŞKAN ULAŞ’TAN UYARI

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Vatandaşlara uyarılarda bulunarak “Uzun bir süredir pandemi kısıtlamalarının kalkmasını bekliyorduk. Çok şükür devletimizin ve vatandaşlarımızın mücadelesiyle vaka sayısında azalmalar yaşandı ve kısıtlamalar esnetildi. Vatandaşlarımızdan ricam, pandemi kurallarına kesinlikle uyulmasıdır. Uyulmasa Allah korusun vaka sayıları artış yaşanır ve kimsenin istemediği kısıtlamalar geri gelir. Ben pandemi sürecinde en çok yorulan ve özveri gösteren sağlık çalışanlarını ve pandemi kurallarına uyan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.