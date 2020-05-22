Kısıtlama öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti  

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arefe ve bayramda mezarlıklara gidemeyecek olan vatandaşlar, bugün giderek dua etti.

Arefe ve bayram günü mezarlıklara gidemeyecek olan birçok kişi, yakınlarının kabir ziyaretlerini bugün yapmaya başladı. Mezarlıklarda yoğunluk nedeniyle Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekipler tedbir aldı. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlardan maskesi olmayanlara maske dağıtılarak, dezenfektan sıkıldı.

Diğer mezarlıklarda olduğu gibi Asri Mezarlığı'nda da yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, kısıtlamanın yarın itibariyle başlayacak olması nedeniyle bugünden ziyaret gerçekleştirdiklerini aktardı.