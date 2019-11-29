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Giriş Tarihi : 29-11-2019 15:03

‘Kış Tedbirleri’ toplantısı  

Elazığ'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.  

‘Kış Tedbirleri’ toplantısı  

İçişleri Bakanlığı’nın “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirlerine” ilişkin genelgesi doğrultusunda Elazığ Valiliği toplantı salonunda Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz’ın başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıya ilgili kurum müdürleri ve yetkilileri katıldı. Kış mevsimindeki olumsuzlukların dikkate alındığı toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınması gereken önlemleri katılımcılara sunum eşliğinde aktardı.

Kış aylarında, olumsuz hava koşullarından kaynaklı ulaşım ve eğitimde yaşanabilecek aksaklıklara değinen Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz,alınacak tedbirlerin, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

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