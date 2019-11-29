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Giriş Tarihi : 29-11-2019 14:10

Kış lastiğine ilgi arttı!

Kış ayının gelmesi ile birlikte ticari araçlarda zorunlu kılınan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı.

Kış lastiğine ilgi arttı!

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala talep arttı. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 artmış oldu.  

Olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek, karlı ve buz tutan yollarda kalmamak için tercih edilen kış lastikleri, hem araç içinde bulunanların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor hem de diğer araçların emniyeti açısından büyük önem taşıyor. Bir online alışveriş sitesinin Ekim ayı verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 71 arttı.

Online alışveriş sitesinin verilerine göre ‘kış lastiği’ ilanlarının görüntülenmesi geçen aya oranla da yüzde 71 arttı. Kış koşullarında zorlu şartlara uyum sağlayarak sürüş güvenliğini artıran kış lastiği ilanlarının aranması da bir önceki aya göre yüzde 58 oranında artış gösterdi. Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği kullanımı 1 Aralık’da başlayıp 1 Nisan tarihinde son bulacak.

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