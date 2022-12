Kış lastiği zorunluğu başladı

Ceza yemek istemeyen sürücüler lastikçilere akın etti.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğu bugün itibariyle başlarken, kışlık lastiklerini taktırmayan sürücüler, ceza yememek için lastikçilerin yolunu tuttu.

Ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibariyle ülke genelinde başladı. Bazı sürücüler önceden lastiklerini değiştirirken bazıları ise bugüne bıraktı. Sürücüler ceza yememek için sabahın erken saatleri itibariyle lastikçilerin yolunu tuttu. Çoğu sürücünün işlemi son güne bıraktığını aktaran ustaları, iş yerlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Kış lastiğinin önemine dikkat çeken ustalar, sadece ticari araçların değil diğer araçlarında güvelikleri için lastiklerini değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

''ŞU AN HERKES SON GÜNE BIRAKMIŞ GİBİ BİR AKIN VAR''

Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibariyle başladığını belirten satış yöneticisi Hasan Alsu, ''Ancak bunu daha erken taktırıp son güne bırakmamak lazım. Şu an herkes son güne bırakmış gibi bir akın var. Bu bizim için yoğunluk ve müşteriler için zaman kaybı oluyor. İster istemez yetiştiremiyoruz. Kış lastiğinin en önemli özelliği 7 derecenin altında özelliğini belli ediyor. İçerisindeki maddeden dolayı soğuk havada kendini gösteriyor. Sıcak havada lastik zarar görür ve özelliğini göstermez. Kış lastiklerini sadece zorunlu olarak değil, güvenliğimiz için kullanmalıyız. Cezalar ve maddiyat bir yana önemli olan maneviyat. Şuan ticari araçlarda zorunlu ama diğer araçlarımızda trafiğe çıkıyor. Bu durumda hem ticari araçların hem de şahıs araçlarımızın kaza yapmasına neden oluyor. Öncelik kendi ve sürüş güvenliği olması lazım. Eğer kış şartları içerisinde yazlık lastik ile kaza yapılırsa sürücü için dezavantajdır'' dedi.

''ÖNEMLİ OLAN LASTİĞİN MEVSİMİNDE TAKILIP ÇIKARILMASIDIR''

Havalar soğuduğundan itibaren kullanıcıların kışlık lastiklerini takmasını gerektiğini aktaran Alsu, ''1 Aralık itibari ile ticari araçlarda ceza süreci başladı. Bizde yoğunluk yaşıyoruz. Çünkü cezai işlemler uygulanıyor ve İl Emniyet Müdürlüğü titiz davranıyor. Kışlık lastiğin ömrü 4 yıldır. Ama önemli olan lastiğin mevsiminde takılıp çıkarılmasıdır. 7 derecenin üzerine çıktığı zaman lastik deformasyona uğruyor ve özelliğini yitiriyor. Lastiğinin diş özelliği 2,5 milimden sonra performans olarak biz değiştirilmeleri talep ediyoruz. Kış aylarının nasıl geçeceğini bilmiyoruz. Bazen kar çok yağıyor bazen ise az yağıyor. 2,5 milime kadar tavsiye ediyoruz. Resmi olarak ise 1,5 milime izin veriyor. Kış lastiklerimizin kontrollerini yapalım. Özellikle hava basıncını, rot ayarlarını yaptıktan sonra diş derinliğine bakalım. Lastik iyidir, bu seneyi de atlatırım düşüncesi ile değil, gereken özelliklerini kontrol edip ona göre karar verelim'' diye konuştu.

"7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ ZAMAN KIŞLIK LASTİK TAKILMAK ZORUNDA"

Kış lastiğinin normalde herkes tarafından yanlış bilindiği dile getiren otomotiv mühendisi Buğra Aygündüz, ''Kar yağdığı zaman ya da buzlanma olduğu zaman kışlık lastikleri taktırmaya çalışıyorlar. Ama sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü zaman kışlık lastik takılmak zorundadır. Çünkü yazlık lastiklerin kauçuk yapısı buna elvermiyor. Kış lastiklerinde yere değen yüzey her adımda tabanı genişliyor. Yerde ne varsa kavrıyor. Bunlar için ayrı teknolojiler geliştirildi” şeklinde konuştu.