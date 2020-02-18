Kırmızı listedeki vaşak görüntülendi  

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan vaşak, Tunceli’de görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli’de görüldü. Sütlüce- Tunceli yolu arasında araçla seyir halinde olan Çağdaş Taşkın, gördüğü hayvanı cep telefonu ile görüntüledi.Görüntülerde karayolunda istifini bozmadan bir süre ilerleyen vaşak, daha sonra karayolu dışına çıkarak gözden kayboldu.

Köyünden şehir merkezine aracıyla seyir halindeyken vaşağa denk geldiğini belirten Çağdaş Taşkın, “Sonradan vaşak olduğunu fark ettim. Hayvanı rahatsız etmedim. Uzun zamandır görmediğim bir hayvan son derece güzel bir hayvan” dedi.