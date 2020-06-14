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Kırmızı Liste'de korunan alacasansar ailesi görüntülendi

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Kırmızı Liste'de korunan alacasansar ailesi görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi'nde koruma altında olan alaca sansar ve 4 yavrusu, Elazığ’da görüntülendi.