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  • Kırmızı Liste'de korunan alacasansar ailesi görüntülendi  
Güncel
Giriş Tarihi : 14-06-2020 02:15   Güncelleme : 14-06-2020 02:15

Kırmızı Liste'de korunan alacasansar ailesi görüntülendi  

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi'nde koruma altında olan alaca sansar ve 4 yavrusu,  Elazığ’da görüntülendi.  

Kırmızı Liste'de korunan alacasansar ailesi görüntülendi  

Karakoçan ilçesi Üçbudak köyünde yaşayan Barış Doğan, bahçesinde gezindiği sırada  sansar ve 4 yavrusu ile karşılaştı. Doğan, cep telefonuyla hayvanları görüntülerken, anne sansar yavrularını korumasına aldı. Görüntülerde alaca sansar olduğu belirlenen hayvanlar bahçeden hızla uzaklaşarak yaşam alanına döndü.Nesli tükenme riski yüksek olan türlerin yer aldığı 'Kırmızı Liste'de korunan sansarların bölgede yaşam alanları olduğu değerlendiriliyor.

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