‘Kira yükselişini Elazığ’a mal etmeyelim’

Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak, deprem konutlarının yapılmasıyla birlikte ev kiralarında çok büyük düşüş yaşanacağını ifade etti.

Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak; “Deprem sonrası kira fiyatlarının yükselmesinde Elazığ’ımızın genelini itham etmeyelim. Bunu yapan çok az sayıda kişidir. Bunu Elazığ’a mal etmek güzel bir şey değildir. Ona bakarsanız ilimizde evini bedava vermek isteyen vatandaşlarımız oldu. İşyerini vatandaşlarımız açan oldu evi yıkılan vatandaşlarımız eşyalarını oraya bıraktı. Bazı vatandaşlarımız bu ay kira verme diyenler oldu. İlimizin ve hemşerilerimiz bu güzellikleri ve iyi niyetleri de söylensin. Bir kaç kişi kira fiyatlarını yükseltti diye bunu Elazığ’a mal edip ulusal kanallara haber yapmayalım. Bu yapılanlar şehrin inamını zedelemiştir.

“KİRA FİYATLARI ÇOK DÜŞECEK”

Hakan Albayrak; “Deprem sonrası ev fiyatları yükseldi. Bunun nedeni de faizler düştüğü içindir. Demir fiyatların yükselmesiyle birlikte ev fiyatları yükseldi. Şimdi ne oldu TOKİ hızlı bir şekilde inşaat yapıyor. TOKİ evleri bitmesiyle kiralarda çok büyük düşüş yaşanacak. Ev fiyatlarında büyük bir düşüş olmaz. Ev fiyatlarında yüzde 10-20 gibi düşüş olabilir. Sıfır binalarda düşüş olmaz eski evlerde düşüş olur. Yeni inşaatın maliyetinden dolayı düşüş olmaz. Şuanda 2 bin TL olan kiralar yeni yapılacak evlerle birlikte 800 TL’ye kadar düşecek. Vatandaşlarımız evinin hakkı ne kadarsa o kadara versin. Bin TL’se o fiyata versin. İnsanlarımız zaten mağdur oldu. İnsanlarımızı niye mağdur ediyorlar ki. Biz bir birimize destek olmasak, biz bir birimize sahip olmasak kimse bize sahip olmaz” dedi.