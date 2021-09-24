Kira ve ev fiyatların artışından sorumlu değiliz

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı ve İMKON Yönetim Kurulu Üyesi Av. Osman Avcıl konu ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulundu.

Avcıl’’Kamuoyunun ve sizlerin bildiği üzere; Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu ve bizimde üst çatımız olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde 09-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Anadolu’daki birliklerimizin ve üyelerimizin yoğun katılımlarıyla “fahiş çimento fiyatlarını” boykot kararına istinaden iş durdurma eylemine başlamıştık.

Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında gelen, çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararımız ve eylemimizle yetkililere, muhataplarımıza ve kamuoyuna farkındalık açısından gerekli mesajı vererek, boykot ve iş bırakma çağrısı önemli derecede başarıya ulaşmıştır dedi .

EKONOMİDE DENGELER BOZULABİLİR

Boykot ve iş durdurma sırasında fahiş zamlarla birlikte durağanlaşan inşaat sektörü, konuta erişim planı yapan milyonlarca tüketicinin mağduriyetinin yanı sıra kentsel dönüşüm projelerinin durması, ekonomide dengelerin bozulması ve yüz binlerce işçinin işsiz kalma riski ile karşı karşıya kalması mesajını verdi. Başkan Avcıl ‘’Boykot ve iş durdurma eyleminin, Türkiye kamuoyunun dikkatini çektiğini, fahiş fiyat artışlarının Sayın Cumhurbaşkanının günlük siyasi açıklamalarında yer bulduğunu ve fahiş fiyat artışlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanının başlattığı takip süreci eşliğindeönleyici tüm tedbirleri desteklediklerini dile getirdi.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANMALIDIR

ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Av. Osman Avcıl ‘’07 Eylül 2021 tarihinde 31588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde” söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyon ile doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının tam anlamıyla bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz dedi.

KİRA VE EV FİYATLARIN ARTIŞINDAN SORUMLU DEĞİLİZ

Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak böyle bir durumun yâda durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz

Başkan Avcıl ‘’Bundan böyle sorumluluk hükümet ve ilgili kurumlarındır kira ve ev fiyatların artışından vatandaşlarında zarar görmemesi için adımlar atılmalıdır ifadesinde bulundu.