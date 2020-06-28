Kira yardımından yararlanan vatandaşlar için Valilik tarafından yapılan kira ödemeleri yarın başlıyor.

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre;

·Konutları yıkık ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre, AFAD tarafından belirlenen başvuru günleri telefonlarına mesaj ile gönderilecek,

T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı;

·0 ile bitenler 29 Haziran - 03 Temmuz 2020

·2 ile bitenler 06 Temmuz - 10 Temmuz 2020

·4 ile bitenler 13 Temmuz - 17 Temmuz 2020

·6 ile bitenler 20 Temmuz - 24 Temmuz 2020

8 ile bitenler 27 Temmuz - 31 Temmuz 2020

Tarihleri arasında AFAD tarafından belirlenen başvuru noktalarına aşağıda sayılan belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

- Afetzedenin ağır hasarlı konutunu boşaltıp, kiraladığı hasarsız konuta ait Kira Kontratı,

NOT: Afetzedenin kira ödemesinden faydalanabilmesi için kiraladığı yeni konut adresini ADNKS(Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi) sistemi üzerinden taşımış olması gerekmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adresini taşımamış/güncellememiş olanlar, kira kontratına sahip olsalar dahi kendilerine ödeme yapılamayacaktır.