Kira ödemeleri yarın başlıyor

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre;
·Konutları yıkık ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre, AFAD tarafından belirlenen başvuru günleri telefonlarına mesaj ile gönderilecek,
T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı;
·0 ile bitenler 29 Haziran - 03 Temmuz 2020
·2 ile bitenler 06 Temmuz - 10 Temmuz 2020
·4 ile bitenler 13 Temmuz - 17 Temmuz 2020
·6 ile bitenler 20 Temmuz - 24 Temmuz 2020
8 ile bitenler 27 Temmuz - 31 Temmuz 2020
Tarihleri arasında AFAD tarafından belirlenen başvuru noktalarına aşağıda sayılan belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER
- Afetzedenin ağır hasarlı konutunu boşaltıp, kiraladığı hasarsız konuta ait Kira Kontratı,
NOT: Afetzedenin kira ödemesinden faydalanabilmesi için kiraladığı yeni konut adresini ADNKS(Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi) sistemi üzerinden taşımış olması gerekmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adresini taşımamış/güncellememiş olanlar, kira kontratına sahip olsalar dahi kendilerine ödeme yapılamayacaktır.