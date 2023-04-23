‘KİPTAŞ Konutlarını ücretsiz verin’

AK Parti Milletvekili adayı Mücahit Yanılmaz, partisinin düzenlediği bayramlaşma programında konuştu.

Ramazan bayramı gibi 14 Mayıs bayramını da mutlulukla kutlayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı balkon konuşmasıyla da bunun taçlandırılacağını ifade eden Yanılmaz konuşmasında şu görüşlere yer verdi:“Siyasi çalışmalarımız sebebiyle sahaya ve alana inip hemşerilerimizle kucaklaştığımızda tablonun hiç de ekranlarda yansıtıldığı ve bazı sosyal medya hesaplarında dile getirildiği gibi olmadığını görüyoruz. Bu şehrin aziz insanlarının Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik ve onurlu bir duruş sergilediğini görüyoruz.”

BİRİLERİ TİYATRO OYNUYOR

Seçim sürecinde “Elazığ’a bakanlık vereceğiz” tiyatrosunu oynayanların, bu sözünde ne kadar samimi olduğunu 2019 yerel seçimlerinde bu milletin gördüğünü ifade eden Mücahit Yanılmaz; “İstanbul seçimleri öncesinde İBB’de çalışanlardan bir kişinin bile işten çıkarılmayacağına dair şeref sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra işten çıkartılan 30 bin çalışanın mağduriyetine ve feryatlarına verdiği şeref sözüne rağmen sessiz ve seyirci kaldı. Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a verdiği bakanlık sözü eğer, “bir işçi bile çıkartılmayacak“ şeref sözünün arkasından daha ilk ay, işten çıkartılan 30 bin çalışan sözü gibi gibiyse bunun adı tiyatrodur.” Dedi.

İşten çıkartılan 30 bin personelin fazlalık ya da tasarruf sebebiyle çıkartılmadığının en büyük göstergesinin işe yeni alınan 60 bin yeni personel olduğunu ifade eden Yanılmaz, bunların çoğunun gizli pazarlıklar sonucu Fetö terör örgütü ve kandilin talimatlarıyla iş alındığı ifade etti.

“KİPTAŞ KONUTLARINI BEDAVA VERİN!”

TOKİ konutlarını bedava vermek iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na da seslenen Ak Parti Milletvekili adayı Mücahit Yanılmaz, “Ben Elazığ’dan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma hayali kuran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’na sesleniyorum. İBB’nin geçmişte Büyükşehir Belediye Başkanı iken Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından konut üretmek amacıyla kurulmuş KİPTAŞ kurumu var. Eğer TOKİ konutlarını bedava vermek istiyorsan 14 Mayısı beklemeye gerek yok. Bugünden KİPTAŞ konutlarını halkımıza ücretsiz ver de ne kadar samimi ve gerçekçi olduğunuzu görelim”

“HAKSIZ ELEŞTİRİLERE GEREKLİ CEVABI VERİRİZ”

AK Parti olarak 21 yıl önce bu millete hizmet için yola çıkmış ve bu süre içerisinde her alanda hayata geçirdikleri projelerle bunu ispatladıklarını ifade eden Yanılmaz, “Bu hizmetleri hayata geçiren Cumhurbaşkanımıza ve partimize yönelik haksız eleştirilere aynı üslupla cevap vermekten asla geri durmayız. Doğrularımızı ve hizmetlerimizi savunmak ve anlatmak konusunda daha etkin ve aktif olacağız. İnanıyoruz ki 14 Mayıs akşamı hem cumhurbaşkanımız görevine kaldığı yerden devam edecek hem de Ak kadrolar mecliste en çok sandalye ile temsil edilecektir.” Dedi.