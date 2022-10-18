Kiosk cihazlarına bakım ve onarım   

Elazığ Belediyesi tarafından teknolojik altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi çerçevesinde, kioks cihazlarının bakım ve onarımı yapıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından teknolojik altyapıya dayalı olarak hayata geçirilen Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi çerçevesinde, kioks cihazları, akıllı duraklar ve akıllı ulaşım sihirbazı ile yolculara kolaylık kazandırılıyor. Şehrin belirli noktalarında kurulan kiosk cihazları sayesinde vatandaşlar, 7 gün 24 saat hem nakit hem kredi kartı ile kart satın alma, bakiye dolum ve kart vizeleme işlemi yapabiliyor.

Yolcuların zamanlarını verimli kullanmalarına olanak sağlayan sistem doğrultusunda kiosk cihazlarının bakım ve onarımları yapılarak sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi sağlandı.