Kimsesizler mezarlığına gömülen kızın mezarına ağaç dikti 

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Elazığ’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve annesinin kabul etmemesi nedeni ile kimsesizler mezarlığına gömülen 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın mezarının etrafına ağaç dikti.

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G., (12), Erzurum’dan Elazığ’daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ’daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

İlk günden itibaren Elazığlı vatandaşlar kimsesizler mezarlığına defin edilen Zühal’ın mezarını ziyaret ederek dualar ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bugün sabahın ilk saatlerinde mezarlığa giderek ağaç ekerek dua etti. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Selahattin Dinçer, “Vatanın yeşil örtüsü olan ormanlarımızın korunması, çoğalması ve devamlılığına sahip çıkan orman muhafız memurları olarak birkaç gün önce vefat eden ailesinin sahip çıkmadığı ama Elazığ halkı ve orman muhafaza memurları olarak sahip çıktığımız evladımız Zühal kızımızın defnedildiği kimsesizler mezarlığında ağaçlandırma yaptık. Gömülen kızımızın mezarının etrafının ağaçlandırma görevini icra ettik. Kimsesiz olmadığını onun koca bir şehrin kızı olduğunu göstermek amacıyla burada toplanıp ruhunu dualarla yad ettik. Kimsesizlerin sahibi Allah’tır. Rabbim onu merhametiyle kuşatsın mekanı cennet olsun” dedi.