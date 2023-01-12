Kimsesizler mezarlığına gömülen engelli kızın mezar taşı yaptırıldı  

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve annesinin kabul etmemesi nedeni ile kimsesizler mezarlığına gömülen 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli kızın mezar taşını yaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal G. (12), Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. Tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, Elazığ'daki kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere yola çıkarıldı. Asri mezarlıktaki camiye getirilen çocuğun cenaze namazı, mezarlık çalışanları tarafından kılındı. Cenaze, dualar eşliğinde kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Defin işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kimsesizler mezarlığına gömülen Zühal G.’nin mezar taşı hazırlanarak mezarlığa bırakıldı. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen de küçük kızın mezarına karanfil bırakmasının ardından dua etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilere hizmet veren büyük bir aile olduklarını belirten Elazığ Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürü Ali Sait Çeçen, “2 gün önce vefat eden 12 yaşındaki Zühal kızımız da büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef 2 gün önce yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Bakanımız Derya Yanık’ın talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şuana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

''AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI OLARAK KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ''

Zuhal'in ailelerinin bir ferdi olduğunu vurgulayan Çeçen, ''Kızımız bu ailenin büyük bir ferdiydi bundan sonra da bu büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir ferdi hiçbir vatandaşı veya yaşlısını dışarıda sahipsiz ve yalnız bırakmamıştır. Bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim küçük kızımızı rahmet etsin hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.