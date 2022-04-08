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Ekonomi

‘Kimse altın fiyatlarını düşmesini beklemesin’

Ekonomi

‘Kimse altın fiyatlarını düşmesini beklemesin’

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, Altın, uzun vadede yapılan yatırımda her zaman kazandırdığını ifade ederek vatandaşların altının düşmesini beklemesin dedi.