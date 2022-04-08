Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-04-2022 09:23   Güncelleme : 08-04-2022 09:23

‘Kimse altın fiyatlarını düşmesini beklemesin’

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, Altın, uzun vadede yapılan yatırımda her zaman kazandırdığını ifade ederek vatandaşların altının düşmesini beklemesin dedi.

‘Kimse altın fiyatlarını düşmesini beklemesin’
Haberin Videosu : ‘Yapamıyorsanız bırakın gidin’

haberelazig.com haber sitesinde her hafta çarşamba günü yayınlanan Söz Esnafta programının bu haftaki konuğu Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Fikret Çakmakçı oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi hazırladığı Söz Esnafta programında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Çakmakçı, “Yapamıyorsanız bırakın gidin çıkışı” çok dikkat çekti.

Başkan Çakmakçı, Altın fiyatlarının yükselip, yükselmeyeceği konusunda açıklamalarda bulunurken kuyumculuk mesleğinin zorluklarını hakkında açıklamalarda bulundu.

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı’nın konuk olduğu programımızın tamamını haber içindeki videomuzda ya da Haber Elazığ YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz…

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