‘Kimler adına oradasınız?’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Adayı Açıkkapı, seçim çalışmaları kapsamında, Arıcak ilçesi, Üçocak ve Bükardi beldelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Açıkkapı, daha sonra İl Kadın Kolları tarafından Çayda Çıra Mahallesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti.

AK Parti’nin, bir hizmet partisi olduğunu, 81 ilde her vatandaşa eşit hizmet götüren bir anlayışa sahip olduğunu ifade eden Açıkkapı, bu hizmetlerin aynı anlayışla 14 Mayıs’tan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye büyük bir teveccüh olduğunu ifade eden Açıkkapı, milletvekili seçilmeleri halinde Elazığ’a yatırımlar anlamında hizmet vermeye devam edeceklerini aktardı.

Milletvekili Adayı Açıkkapı, konuşmasında millet ittifakını oluşturan partileri sert sözlerle eleştirdi.

Millet ittifakının dış mihraklar ve terör örgütlerinden gelen mesajlar ve talimatlarla yönlendirildiğine dikkat çeken Açıkkapı, şunları kaydetti. “Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya tarafından dünyanın en önemli seçimleri olarak nitelendirilen 14 Mayıs seçimlerine az kaldı. Çayda Çıra Mahallemiz kararını vermiş. 14 Mayıs akşamı ben inanıyorum ki bu küresel güçlerin, küresel aktörlerin maşası olan millet ittifakı Çayda Çıra mahallesini gelsin bir görsün ve 14 Mayıs sonuçlarını buradan peşinen vermiş olalım. İnşallah AK Parti siyasi hareketimizin ve liderimizin yol arkadaşı olan bizler, aday arkadaşlarımız ve inşallah 14 Mayıs’tan sonra milletvekili olacak bu arkadaşlarımızla her daim sizlerin yanında olacak, sizlerin problemleriyle dertlenecek, inşallah hem mahallemize hem şehrimize hizmet ve yatırımlar anlamında katkı vermeye devam edeceğiz.

Bizim bir derdimiz var. Bizim siyasi hareketimizin, liderimizin bir derdi var. Bizim derdimiz milletimizdir. Bizim derdimiz mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen insanlardır. Bizim derdimiz ümmetin gözyaşlarıdır. Ümmetin bulunduğu coğrafyalarda akıtılan kanları bir an önce sona erdirmektir bizim derdimiz. Asırlardır bu coğrafyada, yakın coğrafyamızda acı ve göz yaşına sebep olanlar bugün millet ittifakı denen yapının tam da merkezindeler. Öyle bir yapı ki bu, bu yapının içinde dün bizim başbakanlığımızı yapan, bakanlık yapan zatlar var. Bu yapının içerisinde dün 28 Şubattan muzdarip olanların sözcüsü, koruyucu, onların sözcüsü olan Temel Karamollaoğlu var. Bu yapının içerisinde 1960 darbesinde bir başbakanın ve 2 bakanın idam edildiği bir zihniyet ve bu zihniyetin arkasına düşen demokrat partinin lideri var. Proje büyük, oyun büyük, tezgah büyük. Senaryo yazmaya sürekli devam ediyorlar. Ben merak ediyorum, bu ülkede başbakanlık yapmış bir insan nasıl olur da 3-5 milletvekilliği için benim kavgalı olduğum bir zihniyetin yanında bugün. Ben merak ediyorum, CHP zihniyetinin bu ülkeye yaşattığı sıkıntıları bile bile Türkiye Cumhuriyetinin en uzun bakanlığını yapmış bir şahsiyet, bu zihniyetin etrafında dolanır. Çok merak ediyorum Temel Karamollaoğlu dün Sivas’ta Madımak yangınında canını kaybeden vatandaşlarımız olurken CHP zihniyeti seni o gün linç etti ve ellerinde olsaydı seni yok ederlerdi. Bugün ne oldu da hangi projenin bir ürünüdür ki sen bugün CHP zihniyetinin yanı başındasın. Demokrat Partinin lideri, sen nasıl olur da bir başbakanı 2 bakanı darağacına gönderen bir zihniyetin yanında olursun. Meral Akşener, milliyetçi muhafazakar diye ortaya çıkan bu hanım, nasıl olur da PKK’nın desteklediği, Kandil’in mesajlarla talimatlarla yön verdiği, FETÖ’nün Avrupa’da ve Amerika’da algılar oluşturarak, yön verdiği, istikamet çizdiği CHP zihniyetinin yanında olur. Gerçi Meral Akşener kendisi zaten ifade etmişti, Biz proje partisiyiz demişti. Evet, sizin bir proje partisi olduğunuzu zaten biliyoruz. Ama sizin bu millete bir şeyleri açıklamaya ihtiyacınız var. Siz hangi projenin bir aktörüsünüz. Kimler adına oradasınız. Bu memleketi acıya, gözyaşına, karanlık günlere götürmeye çalışanların yanında niçin bu projenin bir parçası oldunuz. Bunu açıklamaya ihtiyacınız var. Biz bu medeniyetin evlatları olarak ülkemizi daha güzel, daha müreffeh yarınlara götürmenin mücadelesini veriyoruz. Biz adaletin temsilcileriyiz. Biz 81 ilde 85 milyon insanımızın mutluluğu için, eşit hizmet alması için çalışıyoruz. Bize oy verip vermemesine bakmadan, bizi sevip sevmediğine bakmadan her ilimizde her insanımıza adil hizmet götürüyoruz.”