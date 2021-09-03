‘Kim dur diyecek bunlara’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Ulusal marketler ve bazı AVM’lerin kırtasiye ürünleri satmasına tepki göstererek herkesin kendi işini yapması gerektiğini söyledi.

“HERKES KENDİ İŞİNİ YAPSIN”

Ulusal marketler tüm sektörleri bitirme noktasına getirdiğini ifade eden Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Nasip olursa, 6 Eylül’de tüm okullarımız açılacak. Vatandaşlarımız okul alış verişlerini yapmaya başladı ama ulusal marketler yerel esnafımızın iş yapmasını engelliyor. Ulusal marketler her şeyi sattığı gibi bizim odamıza kayıtlı kırtasiyeci esnaflarımızın da ürünlerini satıyor. Bu durum esnaflarımızı çok mağdur ediyor. Ulusal marketler ne satacağını şaşırmış durumda yakında araba satmaya başlayacaklar. Bu ulusal marketlerin bu anlayışı ne esnaflığa nede insanlığa sığar. Karabasan gibi her sektörün üstüne çökmüşler. Devletimiz acilen ulusal marketlere sınırlama getirmesi lazım. Yoksa küçük esnaf diye kavram kalmayacak”

“SÜT ÜRÜNLERİ İLE KIRTASİYE ÜRÜNLERİ AYNI YERDE SATILIYOR”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “ Esnaf ziyaretlerinde bir esnafımızın bir AVM’nin her türlü ürünü sattığını söylemesi neticesinde orayı ziyaret ettik. AVM’ye baktığımızda tüm ürünleri sattığını gördük. AVM peynir satıyor, cips satıyor, kırtasiye ürünleri satıyor ve binlerce ürünü aynı anda satıyor. Bu durumu görünce çok üzüldüm esnafımızın hakkı yeniyor. O zaman izin verilsin bizim kırtasiyeci esnaflarımızda ekmek satsın, sebze ve meyve satsın, et satsın. Böyle bir durum ne mantığa, nede ahilik kurallarına uyar. Devletimiz acilen bu konuda sert tedbirler alması gerekiyor”

“VATANDAŞLARIMIZ YEREL ESNAFINDAN ALIŞ VERİŞ YAPSIN”

Vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Adayı Salih Satıcı; “Vatandaşlarımız yerel esnafına sahip çıkması lazım. Yerel esnafından alış veriş yapsın. Vatandaşlarımız yerel esnafımıza gelince marka ve fiyat soruyorlar ama ulusal marketlere gelince ne marka soruyorlar nede fiyat soruyorlar. Vatandaşlarımıza çağrım, yerel esnafına sahip çıksın”

“ULUSAL MARKETLERE KARŞI SESİMİZ GÜR ÇIKMASI LAZIM”

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, “Ulusal markerler 50’ye yakın meslek dalına zarar veriyor. Ama bunlara karşı sesimiz gür çıkmıyor. Meslek odaları STK’lar birleşip ulusal marketlere karşı seslerini gür çıkarması lazım. Eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak olması her kesimi sevindirdiği gibi bizleri de ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı geçiririz. Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.