2013 yılından itibaren İngiltere’de ikamet eden Elazığlı Zait Özdoğan, e-Devlet'ine baktığında haberi olmadan bir siyasi partinin aktif üyesi yapıldığını gördü.

2013 yılından itibaren İngiltere’de ikamet eden ve o tarihten itibaren Elazığ’a gelmeyen Zait Özdoğan, televizyondaki bir haberi izledikten sonra e-Devlet'ine girerek siyasi parti üyeliğini kontrol etti. İzlediği haberin aynısı başına gelen Özdoğan, İYİ Parti Elazığ Merkez Teşkilatı 2021/4 dönem aktif üyesi olduğunu gördü. Özdoğan, yasal olmayan yollarla kendini kimin İYİ Parti’ye üye yaptığını merak ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Durumu anlatan Zait Özdoğan, “Elazığ Maden ilçesi nüfusuna kayıtlıyım. 2013 yılında Türkiye’den yasal olarak çıkış yapıp İngiltere’ye geldim. Burada yaşamımı sürdürüyorum. 12 Ekim’de sabah ulusal haberleri okudum. Haberde komedyen Cem Yılmaz’ın kardeşi Can Yılmaz diyor ki, 'Hiç haberim olmadan İstanbul’da bir partiye kayıt edilmişim. Kayıt yapılmış haberim olmadan' diyor. 'Keşke haber verseydiniz' demiş. Tabii ben de umursamadım, 'Belki de böyle şeyler olabilir' dedim. Sonra haberin alt başlığında diyor ki 'Bunu e- Devlet'ten öğrendim'. e-Devlet deyince ben de hemen kuşkulanmaya başladım. Ben de e-Devlet'imi kontrol ettim ve siyasi parti üyelik sayfasına girdim. Sayfaya bir baktım ki Zait Özdoğan, baba adı İsmail, anne adı Tayyibe ve T.C. kimlik numaram, Elazığ merkez İYİ Parti 2021/4.dönem aktif üyesiyim" dedi.

"KİM BENİ İYİ PARTİ'YE ÜYE YAPMIŞ"

2013 yılında Türkiye’den yasal olarak ayrıldığını aktaran Özdoğan, "O tarihten itibaren ben Türkiye’ye gitmedim. Değil Türkiye, İngiltere’nin dışına bile çıkmadım. T.C. kimlik numaramı hiç kimseye vermedim. Hiç kimseyi de aramadım, ayrıca kimseye de 'Herhangi bir partiye üye yapın' demedim. Eğer ben herhangi bir partiye üye olmak istersem burada olurum, orada neden olayım. Kim beni İYİ Parti'ye üye yapmış. Buradan Elazığ’daki İYİ Parti Elazığ il başkanı hiç bakmıyor mu okumuyor mu listesinde üyeler kim diye. İsmim orada kayıtlı. 'Acaba bu Zait Özdoğan kim? Bunun ikametgahı nerede? Bu hiçbir toplantıya, bir eyleme ve seçim çalışmalarına gelmiyor. Nasıl bir üyemiz?' Bunu hiç merak etmediler mi? e-Devlet'te geçiyor ismim ama orada yokum. Ofislerinde, parti binalarında, yürüyüşlerinde, toplantılarında yokum. Peki ben nasıl üyeyim? Bu nasıl bir üyelik? Ben herhangi bir parti kurum ve kuruluşa üye değilim” diye konuştu.