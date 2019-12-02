18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:17
Advert
Asayiş
Giriş Tarihi : 02-12-2019 15:28

Kilolarca esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi

Kilolarca esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonet kabini içerisinde ele geçirilen 18 kilo 600 gram esrarla ilgili adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli görülen bir kamyonet takibe alındı. Takip edilen araçtan inen şahsı durduran polis, yaptığı aramada elindeki poşette esrar buldu. Bunun üzerine narkotik  köpeği Şimşek eşliğinde şüpheli araçta yapılan aramada kabin kısmına zulalanmış halde 8 paket halinde 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.Şüpheli araç sürücüsü H.K. ile birlikte hareket eden B.A. ile Ö.K.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden H.K. ile B.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

ETİKETLER: elazığ esrar tutuklama
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA