Kilitli parke ile yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi Palu ilçesinde dört köyde kilitli parke çalışmasının yanında asfalt bakım onarım ve yol genişletme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler merkez köylerde gerçekleştirdiği çalışmalarla birlikte eş zamanlı olarak ilçelerde de çalışmalarını devam ettiriyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri Palu ilçesi Atik Köyünde Köydes yatırım programı kapsamında yapımına başladığı köy içi kilit parke yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri Baltaşı ve Karasalkım Köylerinde ise 2,8 milyon TL ödenek kullanılan 16500 metrekare kilit parke kaplama yapım işini yoğun bir tempoyla devam ettiriyor.

Bu çalışmaların yanı sıra Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Palu Bakımevi ekipleri püremanet yol bakım – onarım çalışmalarına da ara vermeden devam ettiriyor.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Çakırkaş-Köklüce-Gökdere Grup yolu üzerinde asfalt bakım onarımı ile Gökdere-Gemtepe grup yolunda genişletme ve sanat yapıları yapım işi Elazığ İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen çalışmalar arasında yer alıyor.

Şehrin bir çok noktasında başlatılan çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğinin dile getirildiği Elazığ İl Özel İdaresi açıklamasında; “Elazığ merkez ve ilçelere bağlı köylerde yatırım programımız kapsamında başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda Palu ilçemizde bazı köylerde köy içi kilitli parke çalışmaları yapılarak köy yaşam alanları daha düzenli bir yapıya kavuşturulmaktadır. Bu çalışmaların yanında asfalt yol bakım onarım ve yol genişletme çalışmaları da gerçekleştirilerek halkımızın rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımı için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Başlatılan çalışmalar 2022 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.