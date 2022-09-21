Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ön seçim talebi damga vurdu

Vatandaşlar, Elazığ'da bir dizi temaslarda bulunan ve partisinin grup toplantısını ilimizde yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, ön seçim yapmasını istediler.

Elazığ programı kapsamında öncelikle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak okulun temel atma programına katılan Kılıçdaroğlu, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan grup toplantısının ardından Birinci Harput Caddesi'nde vatandaşlarla biraraya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, Elazığ programı kapsamında Birinci Harput Caddesi'ndeki esnafları ziyaret edeceği program, bir anda miting haline geldi. Alanda toplanan vatandaşların, Kılıçdaroğlu'ndan tek talebi ise ön seçim oldu.

"ÖN SEÇİM OLSUN HALKIN VEKİLİ SEÇİLSİN"

Birinci Harput Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, "Ön seçim olsun. Halkın vekili seçilsin" pankartı ile CHP liderinden Elazığ'da ön seçim yapmasını istediler.