Kılıçdaroğlu’ndan Elazığ’a bakanlık sözü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısında, iktidara gelmeleri halinde Elazığ’a bakanlık sözü verdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da gerçekleştirilen grup toplantısında Elazığ’da kronikleşen ve kamuoyunun yoğun taleplerinden olan sulama projeleri, Pertek köprüsü gibi taleplerin CHP iktidarında yerine getirileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada Elazığ’ın 20 yıldır AK Parti iktidarına koşulsuz şartsız destek verdiğini ancak bu süre zarfında Elazığ’dan hiç bakan çıkmadığını vurgulayarak iktidara geldiklerinde Elazığ’a bir bakanlık verileceğinin sözünü verdi.

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde:

“Elazığlıların bir özelliği var;

Özellikleri şu; koşulsuz bir şekilde iktidar partisine destek verdiler. Son seçimlerde biz 1 milletvekili çıkardık. İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını bir şekilde alan bir iktidar, 20 yıldır Elazığ’a tek bir bakanlık bile vermedi.

Bay Kemal’in sözüdür; Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ’a bir bakanlık vereceğim.”