Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Ayaza destek sözü

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan ELMÜTDER Yönetim Kurulu Başkanı Miraç Ayaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarette bulundu.

ŞEHRİMİZDE ETKİLENDİ

Başkan Ayaz ‘’Ülke genelini etkileyen konut üretim düşüşü maalesef şehrimizi de etkilemiştir. Şehrimizde geçen yıla oranla konut üretimi %70 oranında azalmıştır. Hal böyle iken sektörün yeniden canlanması, aynı zamanda 24 Ocak depreminden bu yana depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından gerekeni yapmaya çalıştığımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın dedi.

1MİLYON LİRA’ DAN AŞAĞI EV ALMAK HAYAL OLACAK

Başkan Ayaz ‘’ Artan maliyet artışlarından dolayı günümüz şartlarında 1Milyon liradan aşağı ev almak hayal olacağını, bu maliyetlerin her geçen gün artacağını ve evlerin 1 Milyon üstü bandına dayanacağını belirtti. Maliyetlerin artışının yanı sıra Kentsel Dönüşümün de zora gireceğini belirten Başkan Ayaz çözüm için adımların atılması gerektiği birlikte ortak akıl ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DEPREMZEDELERİN HAYALİ ZORA GİRDİ

24 Ocak Elâzığ depreminde evlerini kaybeden depremzedelerin yeni ev alma hayalleri hızla artan konut maliyetleri ile birlikte zora girdiğini Elazığ’da acil olarak dönüştürülmesi gereken deprem yönetmeliğine uygun olmayan yaklaşık 65 bin konutun mevcut olduğunu belirten Başkan Ayaz ‘’Yapıların yeniden yapılması, müteahhitler açısından vatandaşa daire başına 400 ila 500 Bin lira arasında farkın cazipleşmesi için gerekli görüşmeler yapmaktayız bunun meyvelerini inşallah ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz dedi.

KILIÇDAROĞLU ‘’MEMLEKETİMİZ İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMAYA HAZIRIZ’’

Elâzığ’ın gelirinin yarısından fazlasının asgari ücretli ve emeklilerden oluştuğu bu şekilde vatandaşın cebinden müteahhitlerin talep ettiği daire başı 400-500 Bin liralık rakamın karşılayamayacağını, vatandaşın kendi kaderine terk edildiğini ve müteahhidinde artan maliyetler sonucu büyük risklerin altına giremeyeceğini belirten ELMÜTDER Başkanı Miraç Ayaz konuşmalarına şu şekil devam etti

‘’CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizleri ağırladı. Bizler memleketimiz için 24 Ocak depreminden bu yana yaşanan sorunları ve kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Genel Başkanımız ise ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olup, destekleyeceklerini belirtiler. Bu duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ederiz dedi.