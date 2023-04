Kılıçdaroğlu ve Genel Başkanlar Elazığ’a geliyor

Milletvekili Erol, “Bizim siyasetteki iddiamız Elazığ’da her seçim döneminde aynı isimlerin tartışıldığı bir dönem değil, Elazığ’ın geleceğinde görev alacak yeni arkadaşlarımızı siyasete dahil ettik” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'dan aday olarak girdiği 24 Haziran 2018 seçimde CHP'nin makus talihini değiştirmiş, tam 41 yıl sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkaracak oyu alarak adını CHP tarihine yazmıştı. Milletvekili Erol, geçen 5 yıl aradan sonra halkın da teveccühü ile CHP’den Elazığ’da milletvekili adayı olarak gösterildi. Bir otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Milletvekili Erol, 5 milletvekili adayının 15 Nisan tarihinde Bünyamin Eroğlu Kongre Merkezi’nde kamuoyuna tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca Milletvekili Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti başkanları ile beraber kente geleceğini kaydetti.

Siyasetteki iddialarının her seçim aynı isimlerin tartışıldığı değil de daha genç ve dinamik yüzleri siyasete kazandırmak olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “ Elazığ’da seçim kampanyamıza başlıyoruz. Heyecanlı bir dönem yaşayacağız. 28. dönem milletvekilliği adaylığı için, Cumhuriyet Halk Partili aday arkadaşlarımızla bir araya geldik ve programlarımızı yaptık. Seçim kampanyası stratejisini belirledik. Bu seçim kampanyasında görev bölümlerimizi yaptık. Cumartesi günü saat 13:00’da Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi’nde 5 milletvekili adayı arkadaşımızı Elazığ kamuoyuna tanıtacağız. Bizim siyasetteki iddiamız Elazığ’da her seçim döneminde aynı isimlerin tartışıldığı bir dönem kampanya ve söylem dönemi değil, yeni isimlerin de siyasete dahil edildiği, Elazığ’ın geleceğinde ve bundan sonraki sürecinde gerek STK’da gerekse siyasette görev almak üzere yeni arkadaşlarımızı siyasete dahil ettik. Bu arkadaşlarımızla bir kampanya yaşayacağız. Önümüzdeki süreçte Elazığ için çok daha önemli mesajlarımız olacak” dedi.

“ GENEL BAŞKANIMIZ LİDERLERLE BİRLİKTE 8 MAYIS’TA ELAZIĞ’A GELECEK”

Hiçbir siyasi parti ve partinin adayı ile polemiğe girmeden Elazığ’ın sorun ve çözümü noktasında çalışmalarını yürüteceklerini dile getiren Milletvekili Erol, “ 8 Mayıs’ta genel başkanımız liderlerle birlikte Elazığ’a gelecek. Başkanımızın Elazığ’a vaatleri olacak, sözleri olacak. Biz de eğer seçilirsek ilin milletvekili olarak bu vaatleri ve sözlerin yerine getirilmesi ile ilgili takipçisi olacağız. 28. dönem, 14 Mayıs 2023 yılında yapılacak seçimden sonra Elazığ için yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra sorunların seslendirildiği, sorunların gündeme getirildiği bir dönem değil, tam tersine her konuşmamızda her görüşmemizde Elazığ’ın farklı sorunlarına nasıl çözüm bulduğumuzu ve Elazığ’da yarattığımız farkların neler olduğunu anlatacağız. Bu seçim kampanyasında da hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasi partinin milletvekili adayı ile herhangi bir tartışmaya, polemiğe girmeden kesinlikle kendimizi anlatarak hizmette farklılığı yaratarak, bu şehrin sorunları ve çözümleri ile ilgili bakış açılarımızı gibi konularda kamuoyunu bilgilendirerek bir seçim kampanyası izleyeceğiz. Bu seçim döneminin bütün siyasi partilerin adaylarına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.