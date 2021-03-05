Kılıçdaroğlu ve Erol şehitleri son yolculuğuna uğurladı

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da katıldı. Ayrıca Milletvekili Erol, oradan Cebeci Asri Mezarlığı’na giderek, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ı son yolculuğuna uğurladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için sabah saatlerinde görev yaptıkları Elazığ'da bir tören düzenlendi. Elazığ Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından, şehitlerimiz askeri uçakla devlet töreni için Ankara'ya getirildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde gerçekleşen törene, Ankara’da bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’da katıldı. Törenin ardından Milletvekili Erol, Cebeci Asri Mezarlığı’na giderek, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ı son yolculuğuna uğurladı.