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  • Kılıçdaroğlu ve Erol Elazığlı şehit annesini aradı 
Politika
Giriş Tarihi : 09-05-2021 11:36   Güncelleme : 09-05-2021 11:36

Kılıçdaroğlu ve Erol Elazığlı şehit annesini aradı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve  Milletvekili Gürsel Erol, şehit annesini görüntülü arayarak Anneler Gününü kutladı. 

Kılıçdaroğlu ve Erol Elazığlı şehit annesini aradı 

2012 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Coşkun Göl, şehit düşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  ve  Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlı şehidin annesi Hüsna Göl’ü görüntülü arayarak hem Kadir Gecesi’ni hem de Anneler Günü’nü kutladı.  Kılıçdaroğlu ve Erol’la görüşen şehit annesi Göl,düşünüp aradıkları için ikiliye teşekkür etti.

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