Kılıçdaroğlu şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit annesi Hüsna Göl ile telefonla görüşerek, Kurban Bayramını kutladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 27 Şubat 2012'de PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan jandarma astsubay kıdemli başçavuş Coşkun Göl'ün annesini telefonla arayarak Kurban Bayramını kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit annesi ile telefonda sohbet eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Kurban Bayramınız kutlu olsun. Şehit annesi olarak sizlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum, ellerinizden öpüyorum. Oğlunuzun şehit olduğunu biliyorum o şehit hepimizin şehidi, hepimizin evladı, bütün gençler de sizin evladınızdır. Tekrar Kurban Bayramınızı kutluyorum, ellerinizden öpüyorum. Ailenizin bütün fertlerine selamlar saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz."