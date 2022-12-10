Kılıçdaroğlu: Gürsel Erol, Elazığ'da toplumu kucaklayan politika izliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Elazığlı gazetecileri ağırladı, Milletvekili Erol'un yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında Elazığlı gazetecileri ağırladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Gazeteciler ile görüşmede Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ hakkında övgüyle bahsetti. Milletvekili Erol'un çalışmalarını beğendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu" Gürsel Erol, bu bağlamda toplumu kucaklayan yeni bir politika izliyor, bir de Elazığ'lılara güveniyor. Ben iyi ve başarılı bir çalışma yaptığını biliyorum. Gürsel bey'in Elazığ'ın en zor zamanlarında bile büyük 11 büyük şehir belediyemizi ayağa kaldırdığını ve sosyal yardımlar konusunda hala elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini biliyoruz. Kendisine güveniyor, dolasıyla Elazığ'lılar beni seçer diye Elazığ'lılara güveniyor. Doğrusunu isterseniz bende kendisine güveniyorum, seçilir" dedi.

Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ hakkında övgü dolu sözler kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,Gürsel Erol, doğru uzun yıllar sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkardık. Tabi niye uzun yıllar sonra bir milletvekili çıkardık? Kabahat Elazığ'lılar da mı ? Kabahat bizde mi ? Elazığ'lılar da hiç bir kabahat yok, kabahat bizde. Elazığ'ın sorunlarına yeteri kadar değinmedik, ilgilenmedik. İnsanların çektiği sıkıntıları yeteri kadar dillendirmek. Hatta Elazığ'a yeteri kadar gitmedik. Dolayısıyla Gürsel Erol, bu bağlamda toplumu kucaklayan yeni bir politika izliyor, bir de Elazığ'lılara güveniyor. Kendisi zaten eskiden Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanılığı da yapmış. Bakıldığı zaman Elazığ'lılara güveniyor. Elazığ'lılar gerçekten haydar insanlar. Ben iyi ve başarılı bir çalışma yaptığını biliyorum. Elazığ'ın en zor zamanlarında bile büyük 11 büyük şehir belediyemizi ayağa kaldırdığını biliyorum. Elazığ'a yardım için çok sayıda belediyenin katkıda bulunduğunu biliyorum. Gürsel bey sosyal yardımlar konusunda hala elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Kendisine güveniyor, dolasıyla Elazığ'lılar beni seçer diye Elazığ'lılara güveniyor. Doğrusunu isterseniz bende kendisine güveniyorum, seçilir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi olarak içinde bulunduğumuz süreçte topluma en doğru bilgileri aktaran parti'nin biz olduğuna inanıyorum. Bakın Allah nasip ederse iki milletvekili, sonra belediye başkanlığını aldığımızda Elazığ gerçekten o bölgenin yıldızı olarak parlamayı hakediyor"diye konuştu.