Anasayfa

SİYASET

Kılıçdaroğlu Elazığlılara seslendi

SİYASET

Kılıçdaroğlu Elazığlılara seslendi

Elazığ’da 20 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Grup toplantısı için hazırlıklar tüm hızlıyla devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 20 Eylül 2022 Salı günü CHP Grup Toplantısı Elazığ’da yapılacak.

Aynı zamanda CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da yapımını üstelendiği Milli Eğitim Bakanlığı tarihinin en büyük okulunun da temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Elazığlılara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selam ve sevgilerini ileterek şunları söyledi: “20 Eylül’de Elazığ’da hemşehrilerimle beraber olacağım. Bir okulun temelini atacağız ve orada hemşehrilerimizin çocukları okuyacak. Herkese Ankara’dan sevgilerimi, saygılarımı, dostluğumu gönderiyorum.”