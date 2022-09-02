Kılıçdaroğlu Elazığ’a geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da inşa edeceği okulun temel atma töreni 20 Eylül salı günü yapılacak.

Elazığ’da, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan okulların yıkılması sonrasında kentte okul sorunu yaşanmaya başlanmıştı. CHP Elazığ Milletvekili Erol, CHP'li büyükşehir belediyeleriyle temasa geçerek Elazığ'a bir değil, üç okul kazandırma sözünü almıştı. CHP’li İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un talebi üzerine kentte okul yapma kararı almıştı. Sürecin ardından Elazığ'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmış ve 10 Ağustos da İBB'de yapım ihalesine çıkılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Elazığ’da Sürsürü mahallesinde inşa edeceği ve bünyesinde dersliklerin yanı sıra spor salonu, sosyal donatılar ve atölyelerin yer alacağı Gazi Anadolu Teknik Lisesi kampüs alanının temel atma töreni 20 Eylül salı günü yapılacak. Temel atma törenine bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelmesi beklenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP’li belediye başkanları ve milletvekilleri katılacak.