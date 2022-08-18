Kıbrıs’a atılan ilk havan topu Gürsel Erol’a hediye edildi 

1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Dışişleri Bakanı olan merhum Turan Güneş’in oğlu Hurşit Güneş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a anlamlı bir hediye verdi.

Eski Bakan Güneş’in çalışma odasında bulunan ve Kıbrıs’a ilk atılan havan topunun kovanı, Hurşit Güneş tarafından Milletvekili Erol’a hediye edildi. Değerli ve bir o kadar da anlamlı hediyeyi alarak teşekkür eden Milletvekili Erol, kovanı ofisinde sergileyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Hurşit Güneş’in kendisine çok anlamlı ve Türkiye tarihine iz bırakan sürecin önemli bir parçasını hediye ettiğini belirten Milletvekili Gürsel Erol: “Bu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Kıbrıs’a Türk ordusu tarafından atılan ilk havan topunun kovanıdır. Bu kovanı, Allah rahmet eylesin Kıbrıs Barış Harekatı’nın Dışişleri Bakanlığını yaparak dünya tarihine iz bırakan Turan Güneş odasında bir anı olarak yıllarca saklamış. Bu kovanı rahmetli Turan Güneş’in oğlu Hurşit hocamız bizim saklamamızı uygun gördü, ofisimizde sergilenmek amacıyla hediye etti. Hocama çok teşekkür ediyorum böylesine anlamlı bir hediye için.

Kıbrıs’a atılan ilk havan topu mermisini milli değerlerimize bağlı bir şekilde korumak son derece anlamlı olacaktır” diye konuştu.

Böylesine anlamlı bir hediyenin Milletvekili Erol’un layık olduğunu aktaran Hurşit Güneş ise “Cumhuriyet Halk Partisi kıvançlı tarihini ne kadar özümsediğinizi bildiğim için bir siyasetçi olarak size layık olacağını düşündüm. Bugün rahmetli babamın çalışma odasındaki bu kovanı görünce bu boş boş duruyor burada dedim. Gürsel Erol’un sevineceği anlamlı ve değerli bir hediye olarak gördüm, aldım getirdim. Kıymetini bileceğini biliyorum ve sembolik önemi var. Bu, Kıbrıs harekatında ilk atılan havan toplarından biri.Harekatın hemen ertesinde gittiğimizde Beş Parmak Dağlarındaki komanda tugayının kullandığı havan toplarından biridir” dedi.