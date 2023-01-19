Kıbrıs gazisi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı   

Elazığ'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Çelikbağ son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ Merkez Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs gazisi Ahmet Çelikbağ 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören ve bugün vefat eden Ahmet Çelikbağ Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Arıcak İlçe Kaymakamı Mesut Ateş, kurum müdürleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arıcak İlçe Kaymakamı Mesut Ateş, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.