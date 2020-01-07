Keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi  

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada biri keskin nişancı tüfeği 3 adet silah ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Jandarmanın, yaptığı çalışmasında belirlenen şüpheli M.A.’nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin ahırında 1 Adet mavzer keskin nişancı tüfeği, 1 Adet Otomatik Av Tüfeği ve 1 Adet Çift Kırma Av Tüfeği ele geçirildi. Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.