Eski ETSO Başkanı ve eski İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, önemli açıklamalarda bulunarak ETSO seçimlerinde yaşanan süreçle ilgili “keşke böyle olmasaydı” dedi.

Ali Şekerdağ, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Ali Şekerdağ, kısa süre önce gerçekleşen ETSO seçimleri ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



“MEMLEKET KENDİNE YAKIŞANI YAPMADI”

Şekerdağ; “Elazığ Ticaret Sanayi Odası seçimlerinde mevcut yapının aday olmayacağı açıklamamasının ardından ve mevcut yapının içinden de birinin aday olmamasının ardından iş dünyasının benim aday olmamı istedi. Seçimlere 35-36 gün kısa bir süre kalmıştı iş dünyası yaptığımız istişareler sonucunda ve görüşmelere sonucunda aday olmasak sıkıntılar yaşanacağını ve mutlak aday olmamız gerektiğini ifade ettiler. Aday olmasak sıkıntılar yaşanacağını ve Ticaret ve Sanayi Odasının doğru ve itibarlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylediler. Biz bu söylemler neticesinde ve yaptığımız görüşmeler neticesinde aday olmaya karar verdik. Son bir haftaya kala kadar işler yolunda gidiyordu. Belki de biz öyle gördük. Son bir hafta neler oldu kamuoyu çok iyi biliyor. Ben bunu açıklamam şık olmaz. Elazığ’a bu duruşu layık gören insanları konuşmak bile istemiyorum. Bunlar kendine yakışanı yaptılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama keşkeler bir şeye yaramıyor. Keşke Elazığ’ın bakış acısı çok daha düzgün ve net yapıyla donanmış olsaydı. Ama maalesef bütün eksi kutuplar bir araya geldi. eksi kutupların bir araya gelmesinin temel nedeni var. Siyaset mekanizmasının böyle olmaması gerekir. Siyasete bir değer katanlar vardır bide siyasetten nemalanlar vardır. Siyaset iki türlüdür. İnsanlar siyaset yaparken bir değerli olmayı önüne koyarlar bide önemli olmayı önüne koyarlar. Bu hayatta da öyledir. Siz kendinizi önemli kılmayı çalışırsanız hiçbir değer yargınız olmaz. Ama kendiniz değerli kılmayı çalışsak çok büyük değer yargılanır olur. Maalesef memleket kendine yakışanı yapmadı diye düşünüyorum”

“VATANDAŞLARIMIZ ÖNCELİKLE KENDİNİ SORGULAMASI GEREKİYOR”

Elazığlı vatandaşların siyasi yönetimden memnun olmadığını ifade eden Ali Şekerdağ; “Yoldan geçen vatandaşların çoğu siyasi yönetimden memnun olmadığını söylüyor. Ama ne hikmetsen götürüp oyunu onlara veriyor. Bu konuda bir tezatlık var. Hem memnun olmayacaksın hem de destekleyeceksin. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Vatandaşlarımız öncelikle kendini sorgulaması gerekiyor. Son 20 yılda çok güçlü bir Ak Parti iktidarı var. Bütün şehirler gelişmişlikleri tamamladılar. Elazığ son 20 yılda biraz yol aldı ama bu yeterli değil 80’li yılları arar oldu. Şimdiki Elazığ’a bakıyoruz, herkesin bir birinden kaçtığı, birbirinden korktuğu, birbirine çelme taktığı döneme geldik. Bu şehre değer katan insanları desteklememiz gerekiyor. Onlara görev vermesen olacak budur. Ondan sonra şikayet etmeye de hakkında yok. Şuanda siyaset mekanizması karşılık bulamıyor. İnşallah bu gidişat düzelir” dedi.

