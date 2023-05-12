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GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-05-2023 09:53

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı   

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlı yakalandı.   

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı   


İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.  Bu çerçevede 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. , 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hükümle aranan A.İ. ve yine Ankara Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hükümle aranan D.Y.’nin Harput Mahallesinde olduğu belirlendi. JASAT tarafından yapılan operasyon sonucunda 3 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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