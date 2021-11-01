‘Kentte karantinaya alınan sınıf sayısı sıfırlanmak üzere’

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il merkezindeki okulların müdürleri değerlendirme toplantısında ikinci kez bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Şuan aldığımız tedbirler neticesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan sınıf sayımız neredeyse sıfırlanmak üzeredir” dedi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, il merkezindeki okulların müdürleri ile 2021-2022 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısında ikinci kez bir araya geldi. Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda yapılacak çalışmalar, okullardan beklentiler ve eğitim öğretim yılının yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Salgın sürecinin okullarda iyi yönetildiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, "Salgın sürecinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Bakanlık ve müdürlük olarak birçok projenin hayata geçirildi. Öğrenci başarılarını arttırmaya ve öğrencilerin ders kazanımlarını tespite yönelik olarak 26-27 Ekim tarihlerinde ortaokul ve lise seviyesinde sınavlar yapılarak çocuklarımızın eksikleri ve ihtiyaçları tespit edilecek, bu eksiklerin giderilmesine yönelik DYK kursları ve destek eğitimleri verilecektir. Bakanlığımızca öğrencilerimize kaynak olarak hazırlanan binlerce sorudan oluşan soru bankası ve konu anlatımı tüm öğrencilerimizin erişimine açıldı. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin istifadesine açılan yardımcı kaynaklar velilerimizi de büyük bir mali külfetten kurtaracaktır. Meslek liselerimizde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında alt yapı ve donanım olarak var olan tüm eksiklikler giderildi. Şuan aldığımız tedbirler neticesinde korona virüs nedeni ile karantinaya alınan sınıf sayımız neredeyse sıfırlanmak üzeredir. Bu anlamda çaba gösteren, gerekli önlemleri alan tüm okul müdürlerimizi de kutluyorum" dedi.