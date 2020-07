Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği tarafından Kentsel Dönüşüm Ofisi açıldı. Ofis Elazığlı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.

AVCIL: MERKEZ SORUNLARINA CEVAP VERECEK ELMÜTDER

Başkanı Osman Avcıl, “Burada ilk açmış olduğumuz Kentsel Dönüşüm İletişim Merkezi. Bu merkezin kuruluş amacı vatandaşa ücretsiz hizmette bulunmak, yardımcı olmak. Vatandaş ve müteahhitler arasında köprü oluşturmak istiyoruz. Burada Elazığ 24 Ocakta bir deprem geçirdi. Her ne kadar can kaybı yaşasak ta bu can kaybı daha büyük olabilirdi. Elazığlı müteahhitlerin ve Fırat Üniversitesi Belediye Başkanlığımızın geçmişte yaptığı önemli projelerle can kaybının düşük olması sevindirici oldu. Biz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kentsel Dönüşüm İletişim Merkezi açmamızın en büyük amaçlarından biri de Çevre ve Şehirciliğin, Elâzığ Belediyesi’nin, Müteahhitler Derneğinin, Elazığlı İş Adamlarının, Mimar ve mühendislere bizlere ciddi anlamsa sorun geliyordu. Vatandaşlarımızın ciddi mağduriyeti var. 14 bin 700 bina yıkılacak. 14 bin 700 bina aşağı yukarı 30 – 40bine yakın vatandaşımızın mağduriyeti ve ileriye dönük mağduriyetini giderme amacıyla sorunlarına cevap verecek” dedi.

PROF. DR. AÇIK: KENTSEL DÖNÜŞÜM MERKEZİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜKTÜR

ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, sağlıklı ve güvenli kentler için bu tür merkezlerin önemine vurgu yaparak, “Sağlıklı ve güvenli kentler oluşturmak için Kentsel Dönüşüm Merkezinin önemi çok büyüktür. Bu anlamda bu girişimi için Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Sayın Osman Avcıl’a çok teşekkür ediyoruz şehir adına. Şehrimiz deprem yaşadı. Bunun ardından birçok evimiz yıkıldı. Yapılması gereken çok sayıda bina var. Bundan sonraki süreçte kentsel dönüşüm merkezi ev yaptırmak isteyen kişilerle bu işin uzmanı olan mimarları ve mühendisleri buluşturacak. Teknik destek almalarını sağlayacaktır. Bu destek hem de ücretsiz olacak. İsteyen gelip buradan yardım alacak. Evini müteahhitte vermek isteyenler müteahhitler ile buluşacak. Hem daha sağlıklı güvenli evler oluşmuş olacak hem de şehir ekonomisi canlanmış olacak. Ben bu anlamlı ofisin açılışı için değerli başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye kaydetti.

UÇAR: BÜYÜK EKSİKLİĞİ GİDERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Elazığ Belediyesi Başkan Vekili Sabahattin Uçar, “Elâzığ’ımız 24 Ocak’ta bir deprem yaşadı. Kentsel Dönüşüm sadece 24 Ocak’tan sonra ortaya çıkan bir olgu değil. Ondan önce 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde başladı. Bundan sonra daha da hızlandı. Hepinizin malumu belediye ve bakanlık olarak ta 2 tane riskli alanımız vardı ve 5 tanede kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yer vardı. Depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Belediye başkanımız birlikte büyük emek sarf ederek yıllardır kangren hale gelmiş olan kentsel dönüşüm alanı ile ilgili bir sıkıntı bir problemi ortadan kaldırmış durumda. Sürsürü, Gümüşkavak, Karşıyaka, Kızılay, Aksaray ve Cumhuriyet Mahallesiydi. Bundan sonraki çalışmalarımız muhatapları ile görüşülerek halledilecek. Ben bu ofisle beraber Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzde bu noktada muhatap noktasında çok büyük gayretleri bulunmakta ve vatandaşlarımıza cevap vermekte. STK olarak ta büyük eksikliği gidereceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile ofis hizmete açıldı.