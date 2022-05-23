Kentsel dönüşüm düğümü

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Miraç Ayaz konu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Ayaz ‘’ ilimizde ada bazlı kentsel dönüşüm artan enflasyon ve üretim maliyetlerinden dolayı 24 Ocak depreminden bu yana yapılamamaktadır. Yapılması için ilerleyen zamanlarda çözümsüzlüğün giderilmesi babında gerekli yol haritasının çözüleceğini belirtti.

DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMAYAN 65 BİN KONUT ÇÖZÜM BEKLİYOR

Başkan Ayaz Elazığ’da acil olarak dönüştürülmesi gereken deprem yönetmeliğine uygun olmayan yaklaşık 65 bin konut mevcut olduğunu, bu anlamda 10 yıllık iş sorununun ’da çözülebileceğini belirtti.

ELAZIĞEKONOMİ PLATFORMUNA TEŞEKKÜR.

Elâzığ Ekonomi Platformu ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ayaz platformun deneğimizle birlikte güzel projelere imza atabileceğini, dönem başkanı Ayhan Şimşek ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ELMÜTDER Başkanı Miraç Ayaz Elâzığ Ekonomi Platformu konuğu olan Elâzığ İl Özel İdaresi genel sekreteri Ali Şiş ’in Elâzığ’a yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiği ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Elâzığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şişte 24 Ocak depreminden sonra devletin Elazığ’a yaptığı yatırımlar hakkında yapılan çalışmaları paylaştı