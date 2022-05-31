Kent Meydanı sahasındaki ağaçlar taşınacak  

Elazığ Belediyesi yapımı devam eden Kent Meydanı çalışma sahasındaki ağaçları taşıyacak.

Elazığ Belediyesi, Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi çalışmaları çerçevesinde alanda yer alan 20 adet ağacı, şehrin muhtelif noktalarındaki park ve yeşil alanlara taşıyacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrimizin gelecek vizyonuna değer katan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi çerçevesinde Öğretmenevi önünde yol genişletme çalışması gerçekleştirilecektir. Yeşil dokuya duyduğumuz saygı çerçevesinde, alanda yer alan çam ve yeşil selvi türlerindeki 20 adet ağaç zarar görmeden yeni yerlerine taşınacaktır. Taşıma işlemi sırasında zarar görmemeleri adına budama çalışması yapılan ağaçlar, ziraat mühendislerimizin kontrolünde, gerekli özen ve ekipmanlarla yerlerinden sökülerek Elazığ Belediyesi serasına taşınacaktır. Sera alanımızda gerekli bakımları yapılan ağaçlarımız, şehir genelindeki park ve yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturulacaktır. Elazığ Belediyesi olarak bir yandan şehrimizin yeşil dokusunu artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da mevcut yeşil dokumuzu korumak adına gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz” denildi.