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Asayiş
Giriş Tarihi : 10-01-2020 12:47

Kent merkezinde otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptı

Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi.

Kent merkezinde otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptı

Elazığ'da bir otomobilin camını kırarak  hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler otomobilin camını kırarak  bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. yakalandı, çaldığı telefonlardan biri de ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen diğer şahıslara yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER: elazığ hırsızlık
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