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Giriş Tarihi : 04-08-2021 08:23   Güncelleme : 04-08-2021 08:23

Kent-Köy’e vatandaşlardan yoğun ilgi  

Elazığ’da 45 bin 211 metrekare alan üzerine inşa edilen ve köy yaşamı donatılarının yer aldığı Kent-Köy, vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.  

Kent-Köy’e vatandaşlardan yoğun ilgi  

Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi TOKİ 1. Etap konutları arkasındaki alanda toplam 45 bin 211 metrekare alan üzerine inşa edilen ve köy yaşamı donatılarının yer aldığı Kent-Köy, vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.  Şehrin batısında hizmete sunulan, köy yaşamıyla kent yaşamının kompozisyonundan oluşan Kent-Köy’ü ziyaret eden Belediye Başkanı  Şahin Şerifoğulları, alanda vakit geçiren vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kent-Köy’ün Elazığ adına önemli bir proje olduğunu belirten Belediye Başkanı  Şahin Şerifoğulları,  “Söz verdiğimiz gibi şehrimize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Daha yaşanabilir bir Elazığ için  durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızı şehrin merkezinde doğayla buluşturacağımız, onlara doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı kazandırdığımız  Kent-Köy Yaşam Alanı projemizi tamamlayarak hizmete sunduk. Çaydaçıra Mahallemizde hayata geçirdiğimiz projemizle birlikte vatandaşlarımızı şehrin batısında yeni bir sosyal yaşam alanına kavuşturduk. Çocuklarımızın köy yaşamını tanıması açısından çok önemli bir projeyi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğimiz Kent-Köy’ün şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

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