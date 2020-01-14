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Giriş Tarihi : 14-01-2020 14:42

Kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor   

Elazığ Belediyesi tarafından şehirde belirlenen noktalara kedi ve köpeklerin barınması için özel olarak yapılan barınaklar yerleştirilmeye başlandı.  

Kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor   

Belediye tarafından atölyede kedi ve köpekler için evler yapıldı. Yapılan evler belediyenin veteriner işlerine bağlı ekipleri tarafından kentte sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara bırakıldı. Ayrıca, daha önce başlatılan "Her okul bir hayvan sahipleniyor" projesi kapsamında İsmetpaşa İlkokulunun talep ettiği kedi evinin de teslim edildiği bildirildi.Kedilerinin evi gelmesiyle sevinç yaşayan öğrenciler, sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırma adına yapılan çalışma nedeniyle teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamada:"Soğuk havanın etkisini hissettirdiği bugünlerde küçük dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için şehrin farklı noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen 'Her okul bir hayvan sahipleniyor' projesi kapsamında  da okullar sokak hayvanları için yuva olmaya devam ediyor. İsmet Paşa İlkokulu öğrencilerinin okullarında baktıkları kediler için talepte bulundukları kedi evleri  Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce okula teslim edildi"denildi.

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