Elazığ’da kedi, köpek ve gelinciklere 'Pasaport ve Mikroçip' zorunluluğu uygulaması başlıyor.

2021 yıl itibariyle yürürlüğe giren ‘Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'’ kapsamında toplantı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Veteriner Hekimler Odası arasında kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanacak. Protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022 yılından itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak. Elazığ’da tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Özel Veteriner Muayenehaneleri ve Özel Veteriner Polikliniklerinde mikroçip uygulaması, kayıt altına alınma işlemi yapılacak ve evcil hayvan pasaportları çıkartılacak.

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü olarak kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. Uygulama TBMM gündeminde olan Hayvan Hakları Yasasının uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.