Elazığ’ın Baskil ilçesindeki 72 yıllık kahvehanede yavruyken sahiplenilen ‘Pamuk’ isimli kedi, kahvehanenin maskotu oldu.

Baskil’de 1950 yılından beri hizmet veren kahvehanenin müdavimlerinden birisi de 'Pamuk' isimli kedi. İlçe sakinlerin gün içerisinde çay içip sohbet ettiği kahvehanede çalışan Şano Baydemir, yavruyken sahiplenip beslediği kedi, kahvehanenin maskotu oldu. İlçedeki diğer birkaç kediyle birlikte kahvehanenin soba bacasına yakın bir noktada çatıda konaklayan Pamuk, acıktığında kahvehanenin içerisine gelip masalara atlayarak hem karnını doyuruyor hem de oyun oynuyor.

Kediyi sevdiklerini belirten Şano Baydemir, ''Kedimizin adı Pamuk, kahvemizin maskotudur. Burada arkadaşlar sabah kahvaltısında artan tulum peyniri ve yağlı ekmekleri kedimize veriyor. Bunlarda bir can sonuçta. Sokak hayvanlarını aç ve susuz bırakmamak gerekiyor. Bizim insanlık görevimiz. Pamuk dedin mi hemen bacağının üstüne atlar. Pamuk’un bir eşi de var beraber kahvemizin önünde oynarlar. Gezinip keyiflerine bakarlar. Kahvemize geliyorlar, sokak hayvanlarına sahip çıkmak güzel bir şey'' dedi.