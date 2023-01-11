Keban'da doğal gaz hattı çalışmaları başladı   

Elazığ'ın Keban ilçesinde doğal gaz hattı çalışmalarına başlanıldı.

Keban ilçe merkezinde başlanılan doğal gaz hattı çalışmalarının Haziran 2023'te bitirilerek, vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ''Cumhurbaşkanımızın 2023 yılına kadar, doğal gaz gitmeyen ilçe kalmayacak genelgesine istinaden ilçemizin de bu çerçevede doğal gaz firması tarafından ihalesi yapılıp, çalışmalara başlanıldı. Nasip olursa Haziran 2023 sonunda tüm evler doğal gazdan faydalanacak'' dedi.