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Giriş Tarihi : 26-04-2021 09:59   Güncelleme : 26-04-2021 09:59

Keban Yolu’nda kaza!

Otomobil ile minibüs çarpıştı.  

Keban Yolu’nda kaza!

Elazığ’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.   Kaza, Elazığ-Keban yolunun 11. kilometresi Cip köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 542 plakalı otomobil ile 23 ABS 685 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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