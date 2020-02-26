Keban-Der kuruldu

Keban'da yeni kurulan Keban-Der tanıtım toplantısı yaptı.

İl Dernekler müdürlüğüne kuruluş dilekçesini veren ve Elazığ İl merkezinde Kurulan Keban Derneği (Keban-Der) Bir Alabalık Tesislerinde Kurucular kurulu ile bir araya gelerek tanıtım toplantısı yaptı.

Keban Derneği Başkanı Ferhat Emre, Derneğin kuruluş amacı ile yaptığı konuşmada: Kısa ası Keban- Der olan Keban Derneğimizin kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu mutluluğumuzu saygıdeğer Kamuoyu ile paylaşmak, bu kuruluşumuzu deklare etmek için bugün kurucular kurulu ile bir araya geldik.

Keban tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile sıcakkanlı misafirperver insanıyla ve Elazığ ekonomisine olan katkısı ile önemli ilçelerden bir tanesidir.

İlçemiz maalesef sahip olduğu bu potansiyelini tam olarak anlatamamış ve hak ettiği gelişmişlik düzeyine de erişememiştir. Kurduğumuz bu dernek marifetiyle bahsettiğimiz güzellikleri gerek Elazığ’ımıza, gerekse Elazığ dışında anlatmayı planlıyoruz, düşünüyoruz.

Bu süreçte çok değerli Kebanlıların, Elazığlıların kendini Kebanlı his eden, Çok saygıdeğer kamuoyunun yanımızda olacağına inancımız tamdır.

Özelde Keban’ımızın, Genelde ise Elazığ’ımızın sosyal, kültürel, ekonomik problemlerine, sorunlarına da dâhil olmayı düşünüyoruz. Bizler Sivil Toplum örgütlerinin gücüne inanıyoruz. Üyelerimiz istek, özlem ve haklarını korumak için bu yola çıktık. Samimi duygularla bu yolda hareket edeceğiz ve kanunlarda ifadesini bulunan tüzüğümüzde ifade ettiğimiz gibi hedefleri gerçekleştirme adına meşruiyet zemininde mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ben Kebanlı hemşerimizle ve kendini Kebanlı hisseden, Saygıdeğer kamuoyumuzun üye olmak sureti ile bize destek olmalarını buradan istiyorum. Sözlerime burada son verirken 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, hastalarımıza da acil şifalar dilerim.

Yine malumunuz olduğu üzere üç ayların başlangıcı bu vesilede İslam coğrafyasına şuhuru selasesini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.” Dedi.

Yeni kurulan Kebanlılar Derneğinin yapılacak ilk dernek genel kuruluna kadar, İl Dernekler Müdürlüğüne kuruluş başvurusunda Derneğin geçici Başkanlığına Ferhat Emre getirilirken, Yönetim Kuruluna ise İbrahim Bahşi, Diren Ercan, Arif Çakmak,Ziyaddin Seçkin,Bayram Tuncel, Ayhan Şimşek getirildi.